На трассе М-5 в Челябинской области грузовик с поднятым кузовом врезался в мост

На трассе М-5 в Челябинской области грузовик с поднятым кузовом врезался в автомобильный мост. От удара водителя выбросило из кабины через лобовое стекло, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

ДТП произошло днем 9 июня на 1812 км автодороги Москва – Челябинск на территории Чебаркульского района.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля МАН двигался с поднятым кузовом и врезался в верхнюю опору автомобильного моста. От удара мужчина выпал из кабины через лобовое стекло. Ему оказали медицинскую помощь.