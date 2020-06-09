В Тюменской области к беспроводному интернету за счет федеральных средств подключат 377 объектов

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника Тюменская область
(2005) |

В Тюменской области к беспроводному интернету за счет федеральных средств подключат 377 объектов

В Тюменской области к интернету с помощью беспроводного широкополосного доступа за счет федеральных средств подключат 377 объектов: 352 фельдшерско-акушерских пунктов и 25 администраций сельских поселений. Это четверть от запланированных объектов. Подключение планируется реализовать на технологии LTE на базе инфраструктуры ФГУП Урало-Сибирского регионального центра "Российская телевизионная и радиовещательная сеть". В данный перечь включены удаленные от инфраструктуры связи объекты, подключение которых по этой причине по проводным технологиям невозможно.

Подключение остальных объектов осуществляется по проводным технологиям за счет федеральных и региональных средств. Так, в 2019 году подключены к сети Интернет 336 социально значимых объектов, в т.ч. государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие программы общего образования и (или) среднего профессионального образования (162 объекта на скорости не менее 100 мб/с — городские и не менее 50 мб/с — сельские), органы государственной власти и органы местного самоуправления (71 объект на скорости не менее 10 мб/с), фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты (103 объекта на скорости не менее 10 мб/с). В 2020 году планируется к подключению еще более 300 объектов. На сегодняшний день исполнителем по государственному контракту проведены проектно-изыскательские работы и ведется строительство сетей связи к социально значимым объектам. Проведение испытаний сетей связи должно закончиться в сентябре, а с октября начнется предоставление услуги доступа к сети Интернет.

Всего в рамках проекта запланировано обеспечение скоростным интернетом более 650 ФАПов.

Напомним, что в Послании Федеральному Собранию от 15.01.2020 президент РФ Владимир Путин сделал акцент на необходимости оснащения ФАПов подключением к сети Интернет на высоких скоростях: "В этом году мы должны в полном объёме, как и предусмотрено в профильном национальном проекте, завершить развёртывание сети фельдшерско-акушерских пунктов. Но это не значит, что все проблемы с ФАПами решены. Хочу подчеркнуть: смысл их работы не в том, чтобы выписывать справки, направления и сходу спроваживать людей в райцентры. У специалистов на местах должна быть возможность оказывать реальную помощь людям, использовать современное оборудование и скоростной интернет".

В Тюменской области ответственным за реализацию регионального проекта "Информационная инфраструктура" является департамент информатизации Тюменской области.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюменской области к беспроводному интернету за счет федеральных средств подключат 377 объектов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: интернет, доступ, нацпроект



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети