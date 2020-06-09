В Тюменской области к беспроводному интернету за счет федеральных средств подключат 377 объектов

В Тюменской области к интернету с помощью беспроводного широкополосного доступа за счет федеральных средств подключат 377 объектов: 352 фельдшерско-акушерских пунктов и 25 администраций сельских поселений. Это четверть от запланированных объектов. Подключение планируется реализовать на технологии LTE на базе инфраструктуры ФГУП Урало-Сибирского регионального центра "Российская телевизионная и радиовещательная сеть". В данный перечь включены удаленные от инфраструктуры связи объекты, подключение которых по этой причине по проводным технологиям невозможно.

Подключение остальных объектов осуществляется по проводным технологиям за счет федеральных и региональных средств. Так, в 2019 году подключены к сети Интернет 336 социально значимых объектов, в т.ч. государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие программы общего образования и (или) среднего профессионального образования (162 объекта на скорости не менее 100 мб/с — городские и не менее 50 мб/с — сельские), органы государственной власти и органы местного самоуправления (71 объект на скорости не менее 10 мб/с), фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты (103 объекта на скорости не менее 10 мб/с). В 2020 году планируется к подключению еще более 300 объектов. На сегодняшний день исполнителем по государственному контракту проведены проектно-изыскательские работы и ведется строительство сетей связи к социально значимым объектам. Проведение испытаний сетей связи должно закончиться в сентябре, а с октября начнется предоставление услуги доступа к сети Интернет.

Всего в рамках проекта запланировано обеспечение скоростным интернетом более 650 ФАПов.

Напомним, что в Послании Федеральному Собранию от 15.01.2020 президент РФ Владимир Путин сделал акцент на необходимости оснащения ФАПов подключением к сети Интернет на высоких скоростях: "В этом году мы должны в полном объёме, как и предусмотрено в профильном национальном проекте, завершить развёртывание сети фельдшерско-акушерских пунктов. Но это не значит, что все проблемы с ФАПами решены. Хочу подчеркнуть: смысл их работы не в том, чтобы выписывать справки, направления и сходу спроваживать людей в райцентры. У специалистов на местах должна быть возможность оказывать реальную помощь людям, использовать современное оборудование и скоростной интернет".

В Тюменской области ответственным за реализацию регионального проекта "Информационная инфраструктура" является департамент информатизации Тюменской области.