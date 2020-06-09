Аксенов отменил в Крыму обсервацию для россиян из других регионов с 15 июня

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о снятии с 15 июня ряда ограничений. Так, полностью снимается режим самоизоляции для крымчан (включая пожилых и с хроническими болезнями), а также отменяется обязательная обсервация для приезжающих на полуостров из других регионов.

При этом для тех, кто приезжает из-за рубежа, в том числе с территории Украины, обсервация сохраняется.

"Также принято решение о снятии с 15-го июня ограничений, которые касались перевозки льготных категорий граждан. Это важное решение. В связи с этим прошу крымчан быть настороже и помнить, что болезнь все еще с нами, и именно люди старшего поколения являются особенно уязвимыми в такие периоды, - сообщил Аксенов. - Считаем, что все меры, которые принимались Главой государства, были абсолютно правильными, благодаря чему сейчас мы достойно выходим из этой сложной ситуации".

Напомним, в конце мая Аксенов заявил, что "бесцельно" приехавшие в Крым граждане должны сами оплачивать пребывание в обсерваторах, которые были организованы на базе санаториев Евпатории и Ялты.