В Югре продолжает расти процент детей с COVID-19

По данным Роспотребнадзора количество детей с официально подтвержденным COVID-19 приближается к 8% от общей доли заболевших, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующая информация была озвучена сегодня, на заседании регионального оперштаба.

"Сейчас рост зафиксирован в связи с тем, что дети несмотря на действующие правила используют для развлечений места общественного назначения, где большое количество поверхностей для контактов. Прошу, уважаемые югорчане, обратите пожалуйста внимание на безопасность своих детей", - подчеркнула губернатор Наталья Комарова.

Напомним, за последние сутки в Югре подтвердилось 149 новых случаев коронавируса. Всего в округе – 3 тыс. 624 инфицированных.

Режим самоизоляции был продлен до 23 июня включительно.