В Тюмени бывший сотрудник СК, уволенный после застолья под "воровские" лозунги, оспаривает мотив увольнения

Центральный райсуд Тюмени рассмотрит иск бывшего сотрудника СК, "засветившегося" на "воровской" вечеринке, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в феврале сеть взорвал видеоролик празднования в одном из заведений в Тюмени. По предварительным данным, на кадрах присутствовал следователь областного управления СК Рафик Аглиуллин, который, по некоторым данным, отмечал в кафе получение звания "майор". Один из героев видеозаписи произнес в кадре воровские лозунги "Жизнь ворам, АУЕ" и перечислил собравшихся – "судья, прокурор, Следственный комитет". Позднее автор скандального видеоролика объяснил свои действия шуткой. Сообщалось, что видеоролик снял тюменец Денис Девкин. Он заявил, что в грузинское кафе зашел с другом, чтобы купить чачи, и увидел знакомых.

В Центральном райсуде Тюмени зарегистрирован иск Аглиуллина к областному управлению СК. Бывший следователь оспаривает увольнение. Дело отнесено в категорию "об обязании изменить дату и формулировку причин увольнения, об обязании перевести на другую работу в связи с признанием приказа в отношении государственного (муниципального) служащего об увольнении недействительным". Сегодня в рамках подготовки дела к рассмоттению прошло собеседование, первое заседание начнётся в 14.10 20 июля.