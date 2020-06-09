14 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
донор (2013) | Фото:

17 тюменцев, переболевших коронавирусом, сдали на плазму кровь с антителами

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал доноров посетить станцию сдачи крови. Особенно медики ждут доноров, имеющих антитела к новой коронавирусной инфекции. Об этом глава региона написал в своем аккаунте Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

"Донорская кровь в больницы Тюменской области нужна постоянно. Особенно сейчас, когда из-за пандемии количество доноров резко сократилось, и появилась потребность в плазме пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Уже 17 человек, которые прошли лечение от COVID-19, откликнулись на призыв помочь", - написал Александр Моор под фотографией врачей.

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Донорская кровь в больницы Тюменской области нужна постоянно. Особенно сейчас, когда из-за пандемии количество доноров резко сократилось, и появилась потребность в плазме пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Уже 17 человек, которые прошли лечение от COVID-19, откликнулись на призыв помочь. ⠀ До 15 июня по всей стране проходит донорский марафон и акция #МыВместе. Участвовать могут и постоянные доноры, и те, кто впервые решил сдать кровь и не имеет противопоказаний, и люди, переболевшие COVID-19. Чтобы узнать, можете ли вы стать донором, позвоните по телефону (3452) 68-20-25 (доб. 200, 201, 202). ⠀ Тюменцы всегда приходят на помощь друг другу, и борьба с пандемией еще раз доказывает это. #Оставайсядонором

Публикация от Александр Моор (@aleksandr__moor)

Губернатор напомнил, что до 15 июня по всей стране проходит донорский марафон и акция #МыВместе. Участвовать могут и постоянные доноры, и те, кто впервые решил сдать кровь и не имеет противопоказаний, и люди, переболевшие COVID-19. Чтобы узнать, можете ли вы стать донором, позвоните по телефону (3452) 68-20-25 (доб. 200, 201, 202).

Тюменцы всегда приходят на помощь друг другу, и борьба с пандемией еще раз доказывает это, отметил губернатор Тюменской области.

Добавим, что в Тюменской области количество больных за сутки выросло на 34 новых пациента, общее число заболевших с начала эпидемии - 1 тыс. 981 человек.

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17 тюменцев, переболевших коронавирусом, сдали на плазму кровь с антителами

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Теги: коронавирус, доноры, александр моор



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