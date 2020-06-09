14 Сентября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Руководитель Госстройнадзора Прикамья оставил свою должность

Руководитель Госстройнадзора Прикамья Василий Билоус оставил свою должность на прошлой неделе. Его обязанности в настоящий момент исполняет заместитель начальника инспекции по надзору за строительством зданий Людмила Семерикова. Соответствующая информация размещена на сайте министерства строительства Прикамья, передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе краевого правительства информацию об отставке Билоуса подтвердили. Он ушел по состоянию здоровья.

До назначения на должность главы Госстройнадзора Василий Билоус занимал должность заместителя руководителя Ростехнадзора, более семи лет являлся заместителем главы администрации Королева по градостроительству и строительству.

Добавим также, что в пресс-службе краевой прокуратуры сообщили о привлечении экс-руководителя Госстройнадзора к административной ответственности за неисполнение законных требований прокурора.

По информации ведомства, в январе 2020 года прокуратура проверила исполнение инспекцией требований законодательства, регулирующего осуществление госконтроля в сфере долевого строительства многоквартирных домов. Во время проверки были выявлены нарушения, составлен акт прокурорского реагирования, однако инспекция ответила на него с нарушением установленного законом срока и не отчиталась о принятых мерах.

Неисполнение требований прокурора нарушало права участников долевого строительства многоквартирных домов. Постановлением Ленинского районного суда г. Перми экс-руководитель Инспекции привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Судебный акт не вступил в законную силу.

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Руководитель Госстройнадзора Прикамья оставил свою должность

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Теги: Госстройнадзор, Василий Билоус, Людмила Семерикова



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