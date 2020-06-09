14 Сентября 2020
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митинг, полигон Шиес (2019) | Фото: Кирилл Юрас,vk.com

Архангельская область расторгла соглашение с подрядчиком мусорного полигона в Шиесе

Правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО "Технопарк", возводившем полигон в Шиесе. А сам проект "Экотехнопарк "Шиес" исключен из реестра приоритетных инвестпроектов региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Решение было принято на заседании областного кабинета министров 9 июня.

Таким образом, проект лишается преференций, в том числе налоговых льгот и особых условий в отношении аренды земельных участков.

Накануне правительство предложило ООО "Технопарк" расторгнуть договор по соглашению сторон, но подрядчик промолчал, поэтому администрация региона ждать не стала.

"Экотехнопарк "Шиес" стал приоритетным инвестпроектом в октябре 2018 года.

Зампред правительства области Евгений Автушенко отметил, что правительство планово закрывает проект по поручению врио губернатора Архангельской облати Александра Цыбульского.

В апреле Цыбульский, который ранее занимал должность губернатора соседнего Ненецкого автономного округа, высказался против проекта строительства мусорного полигона на станции Шиес. "Да, я против проекта на станции Шиес. Я не хочу, чтобы он продолжался", - заявил Цыбульский в интервью местному изданию "Эхо Севера".

"Понимаю, что проделана определенная юридическая работа, но я в целом буду выступать против", - добавил врио губернатора. По словам Цыбульского, когда он "больше погрузится в детали", сможет понять, что нужно сделать для прекращения стройки.

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Архангельская область расторгла соглашение с подрядчиком мусорного полигона в Шиесе

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Теги: шиес, архангельская область, александр цыбульский, мусорный полигон, строительство



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