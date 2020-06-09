Резидент Тюменского технопарка проведет исследования для производства нанопорошков

Резидент бизнес-инкубатора Тюменского технопарка, компания "Феррме Групп" получила поддержку по программе "Старт" Фонда содействия инновациям. Цель программы "Старт" — поддержка стартапов на ранних стадиях развития, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований. За время существования программы 45 технологических предпринимателей Тюменской области получили поддержку фонда.

2 млн руб., выделенные в форме гранта, пойдут на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на реальной лабораторно-производственной установке.

"Запланированные исследования позволят определить точные технико-экономические параметры производства железосодержащих порошков и получить их первые опытные партии, пригодные для дистрибуции потенциальным заказчикам", — рассказывает руководитель проекта, генеральный директор компании Лев Максимов.

"Феррме Групп" успешно занимается разработкой технологии производства высоко- и нанодисперсных железосодержащих порошков из техногенных отходов станций водоподготовки подземных вод с 2014 года. В марте 2020-го компания вошла в число резидентов бизнес-инкубатора Тюменского технопарка.

"Проект S.M.Art Metals был подержан большинством членов экспертного совета. Его сильной стороной является применимость, основанная на глубоком научном подходе и анализе рынка. Можно с уверенностью сказать, что технологию, разрабатываемую в этом проекте, рынок ждет с большим воодушевлением, поэтому совершенно оправдано, что эксперты Фонда содействия инновациям обратили внимание на эту разработку, — прокомментировала директор Западно-Сибирского инновационного центра Ольга Простнева.

Новая технология производства железосодержащих порошков позволит обеспечить сырьевыми компонентами массовое производство аккумуляторов, магнитных жидкостей и пигментов, а кроме того, способна частично решить проблему загрязнения водоёмов за счет переработки сточных вод станций водоподготовки и способствует снижению темпов роста тарифов за воду для населения городов и промышленных предприятий.

Результаты исследований, проведенных в рамках гранта, будут презентованы коллективом разработчиков в конце 2020 года.