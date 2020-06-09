Появилось видео опасного вождения Ефремова до смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов чуть не устроил аварию за несколько минут до смертельного ДТП на Смоленской площади.

На кадрах, которые обнародовал телеканал РЕН ТВ, видно, как иномарка артиста поворачивает на Садовое кольцо.

Выполняя маневр, Ефремов перестроился сразу во вторую полосу, из-за чего другому участнику движения, ехавшему по ней, пришлось резко затормозить. Спустя несколько минут внедорожник актера столкнулся с "Ладой".

8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. Водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

Ефремов находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии.