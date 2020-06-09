Владимир Путин поддержал инициативы Алексея Текслера по развитию системы занятости и поддержке экономики моногородов

Инициативы по развитию системы занятости, а также поддержке экономики моногородов, предложенные губернатором Челябинской области Алексея Текслера, вошли в перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания о ситуации на рынке труда, передает корреспондент Накануне.RU.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания о ситуации на рынке труда, состоявшегося 27 мая. Глава государства поручил увеличить с 1 мая 2020 года на три месяца минимальный размер пособия по безработице до 4,5 тыс. рублей, продлить (либо возобновить) выплату уже назначенных пособий безработным на три месяца (мера будет действовать до 1 октября 2020 года).

В поручения пакетом включены озвученные на совещании губернатором Челябинской области Алексеем Текслером инициативы по развитию системы занятости, а также поддержке экономики моногородов.

Так, в частности, президент принял решение распространить право на доплату в размере 3000 рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребенка одному из родителей (приемных родителей, усыновителей, опекуну). Для индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность после 1 марта 2020 года и зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, на три месяца устанавливается максимальный размер пособия по безработице. Мера будет действовать до 1 октября 2020 года.

По мнению председателя Федерации профсоюзов Челябинской области Олега Екимова, это необходимое и своевременное решение.

"Мы видим, что ситуация, которая сложилась из-за пандемии коронавируса, привела к росту безработицы. Распространение выплаты на детей и увеличение пособий по безработице, поддержит категорию населения, которая стоит на учете в службе занятости, как нуждающаяся в работе", - отметил он.

Поддержал глава государства и инициативу Алексея Текслера о программах быстрого переобучения, которые службы занятости смогут заказывать без проведения длительных конкурсных процедур.

"Нужны программы быстрого переобучения, онлайн-курсы, на которые можно было бы оперативно направлять людей по мере получения службами занятости заявок от работодателей. Давать людям вторую профессию, которая прямо сейчас востребована на рынке. В этой сфере предлагаю в рамках законодательства о контрактной системе предоставить возможность службам занятости заказывать у организаций высшего и среднего профессионального образования необходимые услуги без проведения длительных конкурсных процедур. Иначе сегодня просто не успеть за изменениями на рынке труда. Кроме того, это поддержит и сами учебные заведения, которым пришлось непросто в период ограничений", - говорил на совещании губернатор.

На основании предложений главы Челябинской области президент поручил правительству Российской Федерации проработать вопросы заключения службами занятости контрактов с организациями высшего и среднего профессионального образования на профессиональное обучение безработных граждан без проведения длительных конкурсных процедур.

Ещё одна инициатива, проработать которую поручено Правительству России, – создание "цифровой службы мобильной занятости", которая призвана помочь соискателям и работодателям в размещении и поиске предложений о работе (в том числе работе временного характера), а также он-лайн оформлении отношений с работодателем.

На совещании Алексей Текслер отмечал, что такая платформа позволила бы соединить между собой работников и работодателей. Такая потребность существует, особенно в пострадавших отраслях.

"Имею в виду не формат размещения анкеты кандидата, а возможность даже при краткосрочном найме быстрого и удобного оформления полноценных правовых отношений и проведения расчетов по ним прямо на такой цифровой платформе. В целом вся система поддержки должна помогать людям обретать необходимые квалификации и компетенции, стимулировать их к активному поиску работы и оформлению трудовых отношений "в белую", - подчеркнул глава региона.

Кроме того, в перечень поручений вошли инициативы Алексея Текслера по поддержке моногородов. Для Челябинской области эти предложения крайне актуальны – в регионе находится 16 моногородов.

Правительство РФ изучит возможность распространения мер поддержки системообразующих организаций на градообразующие предприятия в моногородах, в том числе в части программ льготного кредитования, а также рассмотрит возможность продления периода от создания ТОСЭР до регистрации в ней резидента, в течение которого ему предоставляется право на применение в последующем пониженных тарифов страховых взносов.

Депутат ЗСО Олег Голиков считает, что продление льгот для резидентов ТОСЭР станет существенным подспорьем для предприятий и привлечет новых инвесторов.

"Считаю важным поддержать экономику моногородов в период пандемии. От стабильной работы градообразующих предприятий в них зависит благополучие горожан, развитие муниципалитета, социальные гарантии. Чтобы оставаться "на плаву", градообразующим предприятия необходима поддержка инвесторов, доступ к льготному кредитованию и налогообложению. Один из ключевых вопросов поддержки моногородов сегодня связан с продлением льгот по страховым взносам для резидентов ТОСЭР. В первые три года с момента создания для них тариф снижается с 30 до 7,6%. По истечении этого срока ТОСЭР теряет свою привлекательность для инвесторов. В ближайшее время срок истекает в ТОСЭРах Снежинска, Озерска, Верхнего Уфалея и Бакала", - отметил он.