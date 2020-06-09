Греф про кризис: "Российская экономика справляется лучше, чем европейская и американская"

Владимир Путин провел видеовстречу с главой Сбербанка Германом Грефом. Председатель правления банка рассказал, что в целом и банк, и экономика в целом проходят кризис лучше, чем ожидалось.

"Немножко лучше ожиданий идет восстановление малого бизнеса. Принятые программы позволили на 10% нарастить портфель малого бизнеса. В период пандемии это можно объяснить только программами государственными", - отметил Греф. Он похвалил и "путинскую ипотеку": "Мы не ожидали такого спроса". "Мы видим, что очень точные меры приняты ЦБ. Они приняли решение о снижение ключевой ставки, это очень помогло всем предприятиям", - сообщил Греф.

Что касается экономики в целом, то аналитики банка делают такие прогнозы: "Мы ожидали падение ВВП на уровне 6-7%, то сегодня мы ожидаем несколько лучшую ситуацию – 4,2-4,5% по концу года. Это значительно лучше, чем планировалось изначально".

Путин спросил, будет ли в Европе падение ВВП в 14%. "Где-то около 7% по году", - немного разочаровал его Греф. И тут же добавил: "Российская экономика справится лучше, чем европейская и американская".

Правда, глава Сбербанка заметил, что оптимистичные прогнозы сбудутся, если не будет второй волны эпидемии.

Также Греф похвастался, что Сбербанк был признан лучшим банком мира с точки зрения создания акционерной стоимости.

"Поздравляю Вас и всех сотрудников банка с этим результатом, - ответил Путин. - Самую главную оценку дают ваши клиенты. Уверен, что оценки тоже положительные. Знаю, что Сбербанку непросто приходится, но наши финучреждения при поддержке ЦБ и правительства очень эффективно и ритмично работают, без сбоев, демонстрируют лучшую финансовую дисциплину. Очень взвешенная, спокойная, консервативная работа".