Варфоломей задумал "реформировать" главное церковное таинство

Экуменический патриарх Варфоломей предложил православным церквям "продвинуться вперед в пастырском подходе к спорам об установившемся способе передачи Божественного Причастия". Об этом он разослал письмо, сообщает Союз православных журналистов.

Письмо было обнародовано только через две недели после рассылки. Предлогом для "реформирования" главного христианского таинства стал карантин. Варфоломей, в отличие от РПЦ и ряда других церквей, распорядился закрыть храмы и не совершать ни богослужений, ни таинств.

Предложение Варфоломея может быть не только попыткой "реформирования" таинства, но и попыткой подчеркнуть свое положение единоличного начальника православного мира, на котором он настаивает.

По сведениям РИА "Новости", полученным от источников в церковных кругах, Варфоломей хочет восстановить свое лидерство и собрать все церкви под своим руководством, чтобы отчасти нивелировать встречу в Аммане в конце февраля, где шесть автокефальных церквей отвергли его признание украинских раскольников. Также сообщается, что Варфоломей намерен пригласить на встречу лидера украинских раскольников Сергея Думенко ("митрополита Епифания"), чтобы явочным порядком церкви невольно вступили с ним хотя бы в обычное общение.

При этом характерно, что Варфоломей использует нехристианскую терминологию и поднимает несуществующую проблему, поскольку у Церкви нет задачи "продвигаться вперед" в совершении таинства причастия.

Напомним, РПЦ вообще не признает действительными таинства, совершаемые экуменическим патриархатом. Богословским основанием для этого служит его уход в раскол и отпадение от Церкви.