На Южном Урале новый глава района вступит в должность онлайн

10 июня Игорь Ишимов официально вступит в должность главы Аргаяшского района. Торжественная церемония будет проходить в режиме онлайн, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.

В мэрии отметили, что церемония вступления в должность пройдет в режиме онлайн в связи с продолжением действия режима повышенной готовности.

Напомним, победителями конкурса на пост главы Аргаяшского района были признаны и.о. руководителя муниципалитета Игорь Ишимов и заместитель главы по социальной политике Луиза Юсупова. 27 мая депутаты тайным голосованием выбрали нового руководителя. 13 голосов получил Игорь Ишимов, два голоса было отдано за Луизу Юсупову и четыре бюллетеня признаны недействительными.

Напомним, в конце января главу Аргаяшского района Исрафиля Валишина признали виновным в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2013 году Валишин незаконно выдал разрешения на строительство 10 капитальных в охранной зоне озера Увильды - там запрещена любая стройка. Ущерб составил 2,7 млн руб. Приговором суда Валишин получил 4 года условно и запрет занимать госдолжности на 2 года. В феврале депутаты районного собрания приняли заявление Валишина об отставке. И.о. главы района был назначен Игорь Ишимов.