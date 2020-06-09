В Кремле прокомментировали призыв лишить Ефремова наград и званий после ДТП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв лишить наград и званий актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП.

Представитель Кремля заявил, что "об этом мы вообще не думаем".

"Здесь речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель, и неважно, кто он, устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь", - приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, в Госдуме решили взять на контроль расследование дела о ДТП. Депутат от "Единой России" Александр Васильев заявил, что депутаты не допустят давления на следствие. "Актер доигрался. Его амплуа пьяного батюшки сыграло злую шутку. Он перепутал роли в жизни и в кино", - сказал парламентарий.

8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. Водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

Уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии. Ефремова после допроса отпустили по подписку о невыезде.