Скандальный схиигумен Сергий может избежать церковного суда в Екатеринбурге

Получивший скандальную известность схиигумен Сергий (Романов), которого Екатеринбургская епархия запретила в служении, остается священником Ташкентской и Узбекской епархии. Информация об этом содержится на официальном сайте Среднеазиатской митрополии.

Известно, что схиигумен Сергий в 2012 году ушел за штат Екатеринбургской епархии и вместе с митрополитом Викентием (Морарем) уехал в Узбекистан. Как сообщил Накануне.RU источник, близкий к схиигумену, тот до сих пор числится клириком в Узбекистане, а в Среднеуральском женском монастыре находился на покое.

"По этой причине все действия Екатеринбургского митрополита Кирилла противоправны и не имеют церковную юридическую силу", - утверждает источник.

По его словам, Кирилл не имел права запрещать в служении Сергия, а также совершать таинства, так как по канонам тот находится под омофором митрополита Викентия.

"И только последний может запретить его в служении, а также назначать церковный суд, который должен был бы пройти в Ташкенте, а не в Екатеринбурге", - добавил источник.

Получить оперативный комментарий в Екатеринбургской епархии не удалось.

Напомним, в конце мая заштатный клирик Екатеринбургской епархии схиигумен Сергий (Романов) был запрещен в священнослужении: решение принято в связи с публичным выступлением схиигумена, нарушившего указ Правящего Архиерея от 27 апреля этого года. Также Сергий был лишен права ношения наперсного креста, сообщалось, что его деятельность будет рассмотрена епархиальным судом Екатеринбургской епархии.

Ранее Сергий выступил против ограничительных мер во время пандемии коронавируса: закрытия храмов и запрета на их посещение. Кроме этого, он делал заявления против "путинской коалиции".

После этого в Екатеринбургской епархии решили отречься от одиозного схиигумена и запретили ему проповедовать и выступать. Несмотря на это, Сергий продолжал "выходить в эфир" и записывать видеообращения.

Впоследствии Центр Э усмотрел призывы к свержению власти в обращениях скандального схиигумена. А недавно Сергия поддержал известный хоккеист Павел Дацюк.