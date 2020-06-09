Ксения Собчак: "Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову"

Ксения Собчак прокомментировала ситуацию с актером Михаилом Ефремовым. Он, напомним, накануне, будучи пьяным, сел за руль, выехал на встречку и допустил ДТП, в котором скончался человек. На звезду возбудили уголовное дело.

"Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову, - пишет Ксения Собчак в Instagram. - Я всегда с удовольствием принимала его приглашения участвовать в "Гражданини Поэт" и ценила его как актера и яркого человека.Поступку Миши Ефремова нет оправдания,и я думаю,что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь. Алкоголизм-зло. Многие мои близкие потеряли свою личность и талант в этом недуге" (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

Дальше Собчак обвиняет общество в лицемерии и травле: "Дело не в Ефремове. Дело в нас. В абсолютно лицемерном обществе , которое искренне не видит собственного лицемерия. Неделю назад все эти люди с "прекрасными лицами" дружно постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя, а сегодня эти же люди "страшно осуждают-с" Ефремова. И это ,повторюсь,не значит ,что надо оправдывать его-поступку этому оправдания нет, если человек не может совладать с зависимостью ,то совладать с тем ,чтоб не сесть за руль он может. Просто это значит ,что базовая потребность этих людей - ОСУЖДАТЬ. И еще "защищать" или "нападать" в зависимости от взглядов. Если ты "либеральный обком" то защищаешь Мишу ,так как он "наш", ,а если бы на его месте был чиновник Единой России ,то вонь в фейсбуке стояла бы страшная. И это тоже лицемерие и двойные стандарты. И вот это бесконечное "плетение узоров": здесь я поддержу Флойда,тут осужу Ефремова,или наоборот : тут поддержу Ефремова ,но завтра если единоросс пьяный кого-то убьет буду страшно осуждать и его и весь "кровавый режим" .Все это "веретено" это и есть двойные стандарты и лицемерие,потому что главное в этом : "наш" или "не наш"? За "белых"? Или за "красных"? И вот это я ненавижу".

Издаие Infox также обращает внимание на то, что среди оппозиции уже возникли опасения будто ДТП с участием актёра станет поводом для "сведения политических счётов".