14 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Ханты-Мансийск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Югре "коронавирусные" ограничения продлены до 23 июня

Режим ограничений из-за коронавируса, действующий в Югре, продлён, сообщили Накануне.RU в окружном оперштабе.

На заседании оперштаба губернатор Наталья Комарова сообщила, что коэффициент распространения инфекции сегодня – 1 (I этап снятия ограничений - <1). Показатель охвата тестированием населения – 253 на 100 тыс. человек (III этап - >110). Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 626 или 74,8 % (III этап - >50%).

"Динамика распространения коронавируса не демонстрирует устойчивости. На основании требований Роспотребнадзора сегодня будет подготовлено решение о продлении режима самоизоляции до 23 июня включительно", - сказала губернатор.

Напомним, за последние сутки в Югре подтвердилось 149 новых случаев коронавируса. Всего в округе – 3 тыс. 624 инфицированных.

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В Югре "коронавирусные" ограничения продлены до 23 июня

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Теги: коронавирус, ограничения, Наталья Комарова



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