Лайфхак от книжного: магазины площадью больше 400 "квадратов" стали открываться частично

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в своем Instagram о частичном снятии ограничений, в том числе и для непродовольственных магазинов. С 9 июня торговые предприятия площадью до 400 кв. м., имеющие отдельный вход, могут возобновить свою деятельность в штатном режиме. Как передает корреспондент Накануне.RU, часть свердловских магазинов большей площадью нашла выход из ситуации и открыла для посещения только часть торгового зала.

Например, магазин книг и канцтоваров "Дом книги" ограничился открытием только первого этажа из имеющихся двух. Все товары, представленные на втором этаже, сотрудники приносят по просьбе покупателя.

"В соответствии с указом губернатора об открытии магазинов с площадью не больше 400 кв. м, мы открыли только часть зала, а именно первый этаж, - сообщила Накануне.RU коммерческий директор "Дома книги" Мария Копылова. - В магазине заведены журналы: проветривания, смены масок, перчаток и дезинфицирующих средств. Обязательна влажная уборка каждые 2-4 часа. Все эти требования распечатаны, заведующие и продавцы со всем ознакомлены".

По ее словам, такой режим является новым и весьма непривычным, и продавцам непросто с первого раза запомнить все правила, однако с ними ежедневно ведутся беседы, а также дважды в день (утром и вечером) измеряется температура, что фиксируется в журналах. Сегодня, в день открытия, весь штат пришел на работу на час раньше для уборки витрин, мытья полов и дезинфекции товара.

Во время режима самоизоляции магазин осуществлял продажу онлайн. А покупатели получали свои товары посредством доставки или в пунктах выдачи заказов, которые открылись по всей сети после одного из указов губернатора области. Штат также сохранился в полном объеме, поскольку часть сотрудников была задействована в качестве информационно-справочной службы, а после - и на пунктах выдачи товаров.