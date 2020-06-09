Путин поддержал ростовского губернатора Голубева в выдвижении на новый срок, но предъявил ряд претензий

Владимир Путин провел 9 июня видеовстречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Голубев сообщил, что в регионе более 7 тыс. медработников оказывают помощь коронавирусным больным. Им выплачено более 370 млрд руб. стимулирующих премий. "Развернуто пять обсерваторов, занято 27% коечного фонда", - рассказал губернатор и поблагодарил за развертывание в регионе мобильного военного госпиталя.

"Две недели назад у нас был скачок заболеваемости. Очаги были выявлены в ряде медучреждений. Они переведены в закрытый режим до особого распоряжения. За прошедшую неделю обстановка улучшилась, коэффициент распространения заболеваемости ниже единицы. В области возобновлена плановая медпомощь", - отметил Голубев. Общая смертность за пять месяцев снизилась на 6,5%, рассказал губернатор.

"Но у нас нет специализированной инфекционной больницы, - пожаловался глава региона. – Мы нашли решение проблемы, начали строительство больницы, срок ввода – конец 2020 года. В бюджете запланировали деньги – 2,6 млрд руб. Прошу поддержать нашу инициативу и выделить на оснащение больницы из федерального бюджета до 400 млн руб.".

Глава региона рассказал, что на 1,3% в 2019 году вырос региональный валовый продукт. Он пообещал достичь плановых показателей по экономике в 2020 году. Через три недели в Ростовской области начнется уборочная. Голубев признал, что по строительству регион немного отстает, но при этом отметил рост по инвестициям (даже в 2020 году). Объем экспорта составил $8,2 млрд.

Голубев попросил помочь со строительством Ростовского транспортного кольца. Протяженность кольца 110 км, основная часть его уже существует и строится. Программу планируется реализовать за пять лет. Также губернатор предложил помочь с развитием участка из-под старого аэропорта. Он напомнил, что Путин предлагал построить на месте бывшего аэропорта хороший жилой район.

Новый аэропорт Ростова-на-Дону

Также Голубев предложил: "У нас в этом году 450 лет служения донских казаков российскому государству. У нас очень насыщенный план. Мы завершили строительства военно-исторического комплекса, построили по поручению ветеранов и поисковых отрядов. Планируем открытие 30 августа. Приглашаем".

Путин прервал встречу – ему срочно нужно было сделать международный звонок. "Но далеко не уходите", - попросил президент. После перерыва Голубев попросил поддержать его кандидатуру на выборах губернатора.

Президент в ответ заметил, что имело место сокращение сельхозпроизводства в регионе, хотя Голубев заявил о росте этого сектора экономики. И губернатору пришлось согласиться, что сильно сократилось мясное производство. "Но есть вопросы и к земледелию. Есть проблема снижения плодородности почв. Вы об этом знаете?" – спросил Путин. "Да, конечно", - как на экзамене отрапортовал глава региона и сообщил о проблемах с погодой. "Дело не только в климате, но и в использовании удобрений, в соответствующей техники. На взгляд некоторых экспертов – это рукотворный результат. Здесь целый комплекс вопросов", - возразил глава государства. Также президент указал на снижение инвестиций в основной капитал и снижение объемов строительства. "Чем Вы это объясните?" – спросил Путин. Губернатор объяснил это изменением структурой строительства – индивидуальное жилье занимает значительную часть, обещал наверстать в этом году. Наконец, Путин упрекнул Ростовскую область за снижение населения. "В целом ситуация развивается позитивно. Растет промышленность, экспорт, увеличивается валовый региональный продукт, долговая нагрузка на бюджет достаточно приемлемый, уровень безработицы даже снизился, - похвалил Путин. – Я полагаю, у Вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на выборах".