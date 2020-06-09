Известные адвокаты отказались защищать Ефремова

Известные адвокаты отказываются защищать актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы.

О том, что предложение поступало, но они отказались, сообщили Татьяна Стукалова, защищавшая футболиста Александра Кокорина, а также Александр Добровинский - адвокат Филиппа Киркорова и бывших супруг футболистов Андрея Аршавина и Александра Кержакова.

Еще один известный защитник - Сергей Жорин - назвал "маловероятным" то, что он взялся бы за это дело. Однако к нему пока предложение не поступало, передает РИА Новости.

Mash утверждает, что всего Михаил Ефремов и его представители обзвонили около 50 адвокатов, но почти все отказали.

8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль.

В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

Уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии. Сообщалось, что Ефремова после допроса отпустили по подписку о невыезде.