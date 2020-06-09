Мэрии Кургана "прилетело" от прокуратуры за коммунальные раскопки

Коммунальные раскопки в Кургане стали причиной объявления предостережения о недопустимости нарушения закона, вынесенного прокуратурой директору МКУ "Административно-техническая инспекция Кургана".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Курганской области, в городе выявлены многочисленные нарушения, связанные с восстановлением территорий газонов, покрытий дорог, зеленых насаждений, малых архитектурных форм, существовавших до начала производства земляных и аварийных работ.

Прокуратура посчитала, что именно МКУ не обеспечивает должный контроль за этим процессом.

Напомним, ранее власти Кургана возложили ответственность за раскопки на "Водный союз".