14 Сентября 2020
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Курган, авария, Карла Маркса (2018) | Фото:Накануне.RU

Мэрии Кургана "прилетело" от прокуратуры за коммунальные раскопки

Коммунальные раскопки в Кургане стали причиной объявления предостережения о недопустимости нарушения закона, вынесенного прокуратурой директору МКУ "Административно-техническая инспекция Кургана".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Курганской области, в городе выявлены многочисленные нарушения, связанные с восстановлением территорий газонов, покрытий дорог, зеленых насаждений, малых архитектурных форм, существовавших до начала производства земляных и аварийных работ.

Прокуратура посчитала, что именно МКУ не обеспечивает должный контроль за этим процессом.

Напомним, ранее власти Кургана возложили ответственность за раскопки на "Водный союз".

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Мэрии Кургана "прилетело" от прокуратуры за коммунальные раскопки

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Теги: прокуратура, предостережение, водный союз



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