В уральском городе ищут спортсмена на роликах, который насмерть сбил пенсионерку

На Среднем Урале ищут неизвестного, который во время катания на роликовых коньках случайно убил пожилую женщину.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось утром 1 мая этого года на велосипедной дорожке "Тропы здоровья" в городе Березовский. На женщину 1939 года рождения, шедшую по велодорожке, наехал мужчина, со скоростью двигавшийся на роликовых коньках. Он врезался в пенсионерку сзади, из-за чего та упала и получила травму головы, оказавшуюся смертельной.

Возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас устанавливается личность роллера.

Приметы: славянская внешность, спортивное телосложение, волосы русые, возраст 25-30 лет, рост 170-175 см. Был одет в черный спортивный костюм, а на поясе у него висела сумка бирюзового цвета.

"Правоохранительные органы обращаются ко всем, кому что-либо известно о происшествии или о разыскиваемом, с убедительной просьбой сообщить имеющиеся сведения в следственный отдел по городу Березовский по номеру телефона: 8 (34369) 4-96-07, либо в городское ОМВД России по телефону: 8-950-202-24-92", - добавили в СКР.