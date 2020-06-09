14 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
В городе Берёзовский мужчина во время катания на роликовых коньках причинил по неосторожности смерть пожилой женщине (2020) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

В уральском городе ищут спортсмена на роликах, который насмерть сбил пенсионерку

На Среднем Урале ищут неизвестного, который во время катания на роликовых коньках случайно убил пожилую женщину.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось утром 1 мая этого года на велосипедной дорожке "Тропы здоровья" в городе Березовский. На женщину 1939 года рождения, шедшую по велодорожке, наехал мужчина, со скоростью двигавшийся на роликовых коньках. Он врезался в пенсионерку сзади, из-за чего та упала и получила травму головы, оказавшуюся смертельной.

Возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас устанавливается личность роллера.

В городе Берёзовский мужчина во время катания на роликовых коньках причинил по неосторожности смерть пожилой женщине(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Приметы: славянская внешность, спортивное телосложение, волосы русые, возраст 25-30 лет, рост 170-175 см. Был одет в черный спортивный костюм, а на поясе у него висела сумка бирюзового цвета.

"Правоохранительные органы обращаются ко всем, кому что-либо известно о происшествии или о разыскиваемом, с убедительной просьбой сообщить имеющиеся сведения в следственный отдел по городу Березовский по номеру телефона: 8 (34369) 4-96-07, либо в городское ОМВД России по телефону: 8-950-202-24-92", - добавили в СКР.

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В уральском городе ищут спортсмена на роликах, который насмерть сбил пенсионерку

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Теги: ролики, смерть, розыск, Березовский



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Развитие сюжета:

Ранее 17.06.2020 08:21 Мск Роллер, насмерть сбивший пенсионерку на Урале, до сих пор не найден. Составлен фоторобот

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