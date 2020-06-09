14 Сентября 2020
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Ямал-СПГ, Сабетта, ЯНАО (2017) | Фото:пресс-служба главы ЯНАО

Ситуация с бунтом вахтовиков на Ямале дошла до Генпрокуратуры

Бунт вахтовиков компании "Арктик Катеринг Сервис", работающих в Сабетте, докатился до Генпрокуратуры РФ. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, заместитель генерального прокурора РФ в Уральском федеральном округе Игорь Ткачев взял под личный контроль проведение надзорного мероприятия.

"Дано указание о всестороннем выяснении обстоятельств, связанных с обеспечением прав работников на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, безопасные условия труда, соблюдение режима труда и отдыха, а также санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении трудовой деятельности в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Напомним, вахтовики компании "АКС" выложили ролик в YouTube, в нем они утверждают, что находятся на работе свыше 90 дней, и это является нарушением Трудового кодекса. "Нас никто менять не собирается. Мало того, что нас никто не собрал и не поблагодарил за нашу работу, никакого повышения зарплаты не было", - заявляет одна из сотрудниц. Они настаивают на проверке своей компании и всей ее бухгалтерии. Также работники утверждают, что руководство компании якобы "устроило пандемию", завезя к ним больного коронавирусом, при этом, по их словам, никаких лекарств и масок им не выдают.

Ранее в Сабетте протестовали вахтовики компании "Велесстрой", которая является подрядчиком НОВАТЭКа. Они также требовали отправки домой.

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Ситуация с бунтом вахтовиков на Ямале дошла до Генпрокуратуры

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Теги: Сабетта, Ямал СПГ, компания АКС, Арктик Катеринг Сервис, прокуратура, протест рабочих



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