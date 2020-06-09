14 Сентября 2020
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Общество В России Москва
автобус, проезд, билеты (2015) | Фото: gazeta45.com

Госдума в первом чтении одобрила запрет на высаживание детей из общественного транспорта

Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, запрещающий высаживать детей из общественного транспорта за неоплаченный проезд. Предполагается, что требование покинуть транспорт за неоплаченный проезд не может распространяться на детей до 16 лет, которые едут без сопровождения совершеннолетних. 

Случаи высадки детей кондукторами или водителями общественного транспорта неоднократно случались в российских регионах и вызывали общественный резонанс. Были ситуации, когда ребенка высаживали в вечернее время в пустынном отдаленном районе или, например, в 30-градусный мороз.

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Госдума в первом чтении одобрила запрет на высаживание детей из общественного транспорта

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Теги: госдума, транспорт, безбилетник, дети



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