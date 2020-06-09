Во временном госпитале в "Ленэкспо" обвалился потолок в ординаторской

В ординаторской временного госпиталя, развернутого в выставочном комплексе "Ленэкспо" Петербурга, обрушился потолок. Об этом сообщила муниципальный депутат Нэлли Вавилина.

"Стоимость ремонтных работ в "Ленэкспо" - 416 млн. "Господа, у вас миллион отклеился", - написала парламентарий на странице "Вконтакте".

Кроме того, депутат опубликовала фото затопленных туалетов временного госпиталя, отметив, что потоп в санузлах "Ленэкспо" происходит постоянно.

Выставочный комплекс был переоборудован под госпиталь для пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции в мае. На условия содержания там постоянно поступают жалобы: пациенты сообщали о плохой вентиляции, нехватке лекарств и питьевой воды, плохом питании.

Местные СМИ отмечают, что в 2014 году "Ленэкспо" выкупил "Газпром". Именном с этой компанией властям пришлось договариваться о размещении временной больницы.