Благоустройство Шарташского лесопарка в Екатеринбурге идет по графику

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
общественные слушания, Шарташ (2018) | Фото: Накануне.RU

Благоустройство Шарташского лесопарка в Екатеринбурге идет по графику

Обустройство Шарташского лесного парка в Екатеринбурге идет в соответствии с планами. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"По поручению губернатора области работа над созданием рекреационно-оздоровительного кластера на базе Шарташского лесопарка идет в плановом режиме. Уже в этом году мы будем принимать готовые объекты первого отрезка велопешеходной дорожки и всех объектов благоустройства", - заявил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.

На сегодняшний день возведены три волейбольные площадки, на них начата установка ограждений; построены поля для мини-футбола, на них идет укладка верхнего покрытия; залито бетонное основание пирса с установкой якорей. На складах ждут своей установки скульптуры для палеопарка, а также оборудование для детских и спортивных площадок, в том числе для спортивной площадки для людей с ограниченными возможностями здоровья. Начаты работы по формированию трассы для занятий маунтинбайком, обустроено для финального покрытия основание детской площадки Пески.

Благоустройство Шарташского лесопарка(2020)|Фото: све.рф

Продвигается и строительство велодорожки: окончены земляные работы и устройство кабельной канализации, бетонных фундаментов опор освещения и фундаментов под трансформаторные подстанции. Ведется установка гранитного бортового камня и устройство нижнего слоя дорожной одежды.

В результате реализации обоих проектов на территории Шарташского лесного парка будет выполнен капитальный ремонт существующей дороги на участке протяженностью – 4,2 км (от ул. Кленовая до ул. пос. Пески), в том числе устройство велодорожки, тротуаров, уличного освещения – 2,7 км (от ул. Кленовая до ул. Большой Шарташский Каменный карьер).

Благоустройство Шарташского лесопарка(2020)|Фото: све.рф

В рамках благоустройства должны быть сданы две детских площадки, одна универсальная площадка, баскетбольная и три волейбольных площадки, два поля для мини-футбола, площадка для маунтинбайка, площадка для выгула собак, сенсорная площадка и лодочная пристань. На тропе здоровья протяженностью 5,6 километров будет размещено восемь спортивных станций.

Кроме этого, будет реконструирована и обустроена знаковая и любимая горожанами площадка – каменоломня "Каменная чаша". Окончание работ по реализации проектов благоустройства планируется на декабрь 2020 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Благоустройство Шарташского лесопарка в Екатеринбурге идет по графику

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Шарташский лесопарк, благоустройство, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.01.2020 10:23 Мск Дачи УРО РАН на Шарташе, которые собирались снести, пройдут техническую экспертизу
Ранее 04.12.2019 13:18 Мск Дачи УРО РАН на Шарташе, которые собирались снести, пока закрывать не будут
Ранее 11.11.2019 14:40 Мск База отдыха уральских ученых на Шарташе "мешает комплексному развитию территории": ее собираются снести
Ранее 05.11.2019 13:07 Мск Ученых УРО РАН лишают базы отдыха на Шарташе
Ранее 21.03.2019 15:55 Мск Куйвашев потребовал активизировать работу по развитию Шарташского лесопарка
Ранее 01.03.2019 09:59 Мск Определена компания, которая благоустроит Шарташский лесопарк в Екатеринбурге
Ранее 04.02.2019 08:52 Мск В Екатеринбурге полностью сформировали экспертный совет по развитию Шарташского лесопарка
Ранее 17.12.2018 09:59 Мск В Екатеринбурге парк отдыха в Шарташском лесопарке оштрафовали за уничтожение мха
Ранее 17.12.2018 08:50 Мск В Екатеринбурге формируют экспертный совет по развитию Шарташского лесопарка
Ранее 05.12.2018 16:09 Мск Шарташский лесопарк в Екатеринбурге остался без подрядчика по благоустройству
Ранее 22.11.2018 10:28 Мск Один из проектов благоустройства Шарташского лесопарка в Екатеринбурге смог пройти госэкспертизу
Ранее 21.11.2018 11:40 Мск Минприроды забраковало проект благоустройства Шарташского лесопарка в Екатеринбурге
Ранее 25.09.2018 14:32 Мск Лидер группы "Чайф" войдет в Общественный совет по благоустройству Шарташского лесопарка
Ранее 18.09.2018 13:55 Мск "Это только на одном участке". Разработчики проекта Шарташского лесопарка ответили на критику по велодорожкам
Ранее 17.09.2018 13:45 Мск Екатеринбургский общественник раскритиковал проект строительства велодорожек в Шарташском лесопарке
Ранее 03.09.2018 12:34 Мск "Нет полноценной концепции благоустройства". Екатеринбургские общественники просят Куйвашева разобраться с проектом Шарташского лесопарка
Ранее 06.08.2018 07:58 Мск Для Шарташского лесопарка в Екатеринбурге разработали информационные стенды с wi-fi
Ранее 27.07.2018 13:35 Мск Жители Екатеринбурга поддержали проект благоустройства Шарташского лесопарка
Ранее 16.03.2018 14:19 Мск "Готов учесть все предложения": директор Шарташа заявил, что сделает лесопарк одним из лучших в Европе
Ранее 13.03.2018 14:59 Мск Евгений Куйвашев назвал имя директора Шарташского лесопарка
Ранее 12.03.2018 16:07 Мск Свердловчане выбрали варианты оформления входа в Шарташский лесопарк
Ранее 12.03.2018 11:53 Мск К концу недели у Шарташского лесопарка появится новый директор
Ранее 02.03.2018 12:29 Мск Минприроды просит екатеринбуржцев проголосовать за лучший дизайн входа в Шарташский лесопарк
Ранее 20.02.2018 16:19 Мск Кандидаты на должность директора Шарташского лесопарка в Екатеринбурге презентовали свои проекты
Ранее 10.01.2018 10:22 Мск Директор Шарташского лесопарка в Екатеринбурге будет определен в результате открытого отбора
Ранее 07.12.2017 12:03 Мск "Нужен человек, который знает, что делать": директора Шарташского лесопарка в Екатеринбурге выберут на конкурсной основе
Ранее 22.11.2017 11:26 Мск Благоустройство Шарташского лесного парка планируется завершить к 2020 году
Ранее 12.09.2017 09:45 Мск В Екатеринбурге в Шарташском лесопарке проведут санитарно-оздоровительные рубки

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети