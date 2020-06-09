Благоустройство Шарташского лесопарка в Екатеринбурге идет по графику

Обустройство Шарташского лесного парка в Екатеринбурге идет в соответствии с планами. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"По поручению губернатора области работа над созданием рекреационно-оздоровительного кластера на базе Шарташского лесопарка идет в плановом режиме. Уже в этом году мы будем принимать готовые объекты первого отрезка велопешеходной дорожки и всех объектов благоустройства", - заявил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.

На сегодняшний день возведены три волейбольные площадки, на них начата установка ограждений; построены поля для мини-футбола, на них идет укладка верхнего покрытия; залито бетонное основание пирса с установкой якорей. На складах ждут своей установки скульптуры для палеопарка, а также оборудование для детских и спортивных площадок, в том числе для спортивной площадки для людей с ограниченными возможностями здоровья. Начаты работы по формированию трассы для занятий маунтинбайком, обустроено для финального покрытия основание детской площадки Пески.

Продвигается и строительство велодорожки: окончены земляные работы и устройство кабельной канализации, бетонных фундаментов опор освещения и фундаментов под трансформаторные подстанции. Ведется установка гранитного бортового камня и устройство нижнего слоя дорожной одежды.

В результате реализации обоих проектов на территории Шарташского лесного парка будет выполнен капитальный ремонт существующей дороги на участке протяженностью – 4,2 км (от ул. Кленовая до ул. пос. Пески), в том числе устройство велодорожки, тротуаров, уличного освещения – 2,7 км (от ул. Кленовая до ул. Большой Шарташский Каменный карьер).

В рамках благоустройства должны быть сданы две детских площадки, одна универсальная площадка, баскетбольная и три волейбольных площадки, два поля для мини-футбола, площадка для маунтинбайка, площадка для выгула собак, сенсорная площадка и лодочная пристань. На тропе здоровья протяженностью 5,6 километров будет размещено восемь спортивных станций.

Кроме этого, будет реконструирована и обустроена знаковая и любимая горожанами площадка – каменоломня "Каменная чаша". Окончание работ по реализации проектов благоустройства планируется на декабрь 2020 года.