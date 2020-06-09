"Актер доигрался": Госдума возьмет дело Михаила Ефремова на контроль

В Госдуме решили взять на контроль расследование дела о ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Депутат от "Единой России" Александр Васильев на пленарном заседании нижней палаты парламента прокомментировал резонансную аварию: "Актер доигрался. Его амплуа пьяного батюшки сыграло злую шутку. Он перепутал роли в жизни и в кино. Мы не допустим давления на следствие. Общество требует объективного расследования". Парламентарий указал, что во время режима самоизоляции в Подмосковье, например, чуть ли не каждое второе ДТП было с участием пьяного водителя. Он призвал в дальнейшем ужесточить наказание за пьяную езду, упомянув, что в проекте нового КоАП за такое правонарушение предусматривается конфискация автомобиля.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что парламент недавно повысил ответственность до 12 лет заключения для пьяных водителей, по вине которых погиб человек (этот срок, к слову, теперь грозит Ефремову).

"Что касается давления на следствие – это недопустимо. Попросим комитет по безопасности и противодействию коррупции взять этот вопрос на контроль. Пьяная езда недопустима. Кто бы за рулем не был. Выходят – не понимают даже, что произошло. Человеку бы жить да жить, детей растить. А по вине тех, кто выпил и не думает о последствиях, жизнь оборвалась", - посетовал Володин.

Напомним, в результате лобового столкновения автомобиля Ефремова и грузовика погиб водитель последнего. На актера завели уголовное дело.