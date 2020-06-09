14 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Донбасс, переговоры, Минск (2016) | Фото: cxid.info

Украина ввела в состав Контактной группы в качестве представителей Донбасса своих назначенцев

Украина пошла на демонстративную профанацию в диалоге с Донбассом, к которому ее обязывают Минские соглашения. И ввела в Контактную группу по урегулированию ситуации в Донбассе своих людей в качестве... представителей Донбасса.
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Формальным основанием для Киева стало то, что бежавшие на Украину в 2014 году главред издания "Остров" Сергей Гармаш и главред сайта "Восточный вариант" Денис Казанский родом из Донбасса. Оба известны как ярые русофобы.

Гармаш написал, что сегодня планируется видеоконференция Контактной группы и он уже будет участвовать в работе политической подгруппы "как представитель ОРДЛО".

"Если уж вам так дороги Минские соглашения, а в них записано обязательство Украины консультироваться и согласовывать некоторые законопроекты с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, то я тоже из Донецка, ведите переговоры со мной!" - написал Гармаш.

Он издевательски добавил, что это "дословное и формальное выполнение Минского Комплекса мер". И так как все признают ДНР и ЛНР частью Украины, то Киев сам вправе определять, с кем ему вести дела "на переговорах с Россией".

Слова Гармаша убедительно подчеркивают нежелание Украины говорить с Донбассом и стремление делать вид, что она ведет переговоры с Россией. А все жители Донбасса якобы уехали на Украину, а там остались только "российские наемники".

"Мы, как представители ОРДЛО, будем вести консультации с нашей властью и согласовывать либо не согласовывать ее решения по важным для нас вопросам относительно Донбасса", - заявил он.

Казанский же написал, что лазейкой, которая сделала возможной нынешнюю профанацию, стало то, что в Минских соглашениях "нет ни одного упоминания о том, какие именно должны быть представители отдельных районов", а названий ДНР и ЛНР там нет.

Также он озвучил мысль, которую можно понимать как ответ Киева на вступление в гражданство РФ жителей Донбасса, - что граждане России (например, полпреды республик Владислав Дейнего и Наталья Никонорова) не имеют права говорить от имени Донбасса. То есть жители Донбасса, вступившие в гражданство РФ, автоматически лишаются Киевом права голоса, несмотря на то, что постоянно проживают в Донбассе и являются гражданами Украины.

В ответ на это ДНР и ЛНР теперь вправе потребовать смены всех украинских представителей на своих - просто на том основании, что они являются гражданами Украины и имеют такое же право представлять Украину, как и киевляне.

Сложившаяся ситуация показывает, что переговоры по Донбассу Украина специально заводит в еще более глухой тупик. Напомним, в марте-апреле 2014 года Киев демонстративно вел переговоры со своими назначенцами в Донецке и Луганске, изображая это как переговоры с Донбассом.

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Украина ввела в состав Контактной группы в качестве представителей Донбасса своих назначенцев

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, Минские соглашения



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