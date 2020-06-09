"Долгосрочного снижения мы не видим": свердловский Роспотребнадзор о ситуации с COVID-19 накануне парада

Формат проведения парада в Екатеринбурге станет понятен в ближайшие 10 дней. Рекомендации управление Роспотребнадзора по Свердловской области даст только после изучения этой статистики. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на совещании в уральском полпредстве заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

"10-ый день видим снижение, но посуточно долгосрочного снижения мы не видим. Поэтому все будет зависеть от развития ситуации в ближайшие 10 дней. Проведение массовых мероприятий возможно на третьем этапе снятия ограничений. Мы подготовили рекомендации, как проводить парад - со зрителями, без зрителей. Нужно минимально ограничить участие юнармейцев. Участвующих в мероприятии мы рекомендуем тестировать через ПЦР", - рассказал Козловских.