Суд по делу историка Олега Соколова снова перенесли – адвокаты будут знакомиться с вещдоками

Начало рассмотрения по существу дела историка Олега Соколова снова перенесено – на этот раз на 15 июня. Неделю на ознакомление с вещдоками попросила защита обвиняемого, в частности, его новый адвокат, передает корреспондент Накануне.RU. Возможно, что к процессу присоединится еще один защитник бывшего доцента СПбГУ.

Судья согласилась с ходатайством защиты о предоставлении времени на знакомство с вещдоками. Адвокаты хотят, в частности, ознакомиться с ноутбуком убитой аспирантки Анастасии Ещенко. На этом настоял и сам Соколов: "Без ознакомления с ноутбуком Ещенко невозможно дальнейшее рассмотрение дела". При этом прокурор и адвокат семьи погибшей выступали против переноса суда, они считают это затягиванием процесса, поскольку до сегодняшнего заседания защите никто не мешал ознакомиться с вещдоками.

Также защита попросила на ознакомление видео с камер фиксации из базы городского наблюдения и магазина "Леруа Мерлен" (по версии следствия, в этом магазине подсудимый приобрел инструменты для расчленения тела).

Потерпевшие и свидетели на сегодняшнее заседание не явились. Кстати, заседания по делу Соколова будут выездными – в здании Санкт-Петербургского городского суда. Это связано с тем, что в помещениях Октябрьского районного суда невозможно устроить трансляцию в интернете, а если снимут карантин – нельзя будет принять всех желающих присутствовать на рассмотрении дела.

Олег Соколов на суде. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Соколова обвиняют по двум статьям: ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот и хранение оружия). По версии следствия (и согласно признательным показаниям самого историка), он убил аспирантку Анастасию Ещенко, с которой у него были отношения. Тело девушки Соколов расчленил и пытался утопить в реке Мойке.

В конце марта суд продлил Соколову меру пресечения в виде ареста до сентября (на полгода). Тогда заседание суда проходило с использованием ВКС, подсудимый находился в СИЗО в Москве – там ему проводили психиатрическую экспертизу.