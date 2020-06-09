14 Сентября 2020
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Николай Цуканов (2020) | Фото: Накануне.RU

Уральский полпред: пересмотр итогов Второй мировой войны - это безнравственно

Уральский полпред Николай Цуканов провёл совещание, посвящённое подготовке к параду Победы. Он отметил, что попытка различных стран пересмотреть итоги Второй мировой безнравственна, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Великая Победа - бесценное достояние нашего народа. К сожалению, в отдельных странах пытаются пересмотреть итоги Второй мировой. Это безнравственно", - сказал Цуканов.

Командующий войсками ЦВО Александр Лапин отметил, что в УрФО провели 1 тыс. профильных мероприятий. Привели в порядок 200 воинских захоронений. Чествовать ветеранов будут весь 2020 г.

24 июня, в день парада, в Екатеринбурге по Площади 1905 года в составе механизированной колонны пройдет 119 единиц военной техники. По сравнению с прошлым годом количество увеличится на 26 единиц. Отличительными особенностями юбилейного военного парада станут: включение в состав пешей колонны исторической составляющей – военнослужащих со штандартами фронтов, парадных расчетов в форме пехоты, летчиков и матросов времен Великой Отечественной войны; участие в параде взвода почетного караула из военнослужащих-женщин; во главе механизированной колонны пройдет техника военных лет: танк Т-34, бронетранспортер БТР-152, РСЗО БМ-14, автомобили ГАЗ-АА, БСП-ПД, БА-64, БА-6, ГАЗ-67 и 7 исторических мотоциклов; 20 образцов современной техники будут впервые представлены на военном параде.

"До начала церемонии военного парада проведем объезд строя парадных расчетов ветеранами Великой Отечественной войны, если будет принято решение на их приглашение, и прохождение сводной роты ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов", - сообщил командующий.

Для предотвращения распространения коронавируса участников парада тестируют на инфекцию трижды в неделю. Маски участники парада снимут непосредственно перед началом шествия.

С 14 июня идут тренировки пешей колонны на площади, с 16 июня тренировки будут совместными, сказал заместитель командующего войсками ЦВО Евгений Поплавский. С 9.40 до 12.00 20 июня состоится генеральная репетиция парада.

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Уральский полпред: пересмотр итогов Второй мировой войны - это безнравственно

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Теги: николай цуканов, пересмотр истории, вторая мировая



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