Михаилу Ефремову вызвали скорую, он отказывается выходить из квартиры

Актеру Михаилу Ефремову, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, вызвали скорую помощь.

Как сообщает РЕН ТВ, перед повторным допросом артист пожаловался на проблемы с сердцем и в целом на плохое самочувствие.

Издание Baza пишет, что актер отказался от осмотра, когда приехали врачи. Он находится в квартире вместе с полицейскими и не хочет выходить оттуда. При этом к 11 утра Ефремов должен был явиться на допрос к следователю, но так и не пришел.

Ранее СМИ сообщили, что актер на первом после ДТП допросе не смог пояснить, откуда ехал на автомобиле. По данным Пятого канала, следователь на протяжении ночи безуспешно пытался взять показания у артиста. Но тот не мог ничего вспомнить: Ефремов выражал мысли с трудом, "скорее мычал, чем говорил".