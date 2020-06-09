Зеленский даже не вспомнил о столетии легендарного Ивана Кожедуба

Столетие со дня рождения легендарного советского летчика с Украины Ивана Кожедуба украинские власти полностью проигнорировали.

Предыдущие юбилеи со дня рождения Кожедуба на Украине отмечались. Однако в этом году о нем "забыли". Хотя в поздравлении с Днем Победы 9 мая президент Владимир Зеленский упоминал Кожедуба как одного из "украинских" героев. Но месяц спустя о юбилее вспомнили лишь власти Шосткинского района Сумской области, где родился знаменитый летчик.

Единственный "слуга народа", вспомнивший о юбилее Кожедуба, Максим Бужанский, написал, что если бы летчик был жив, то руки бы нынешним властям не подал.

Иван Кожедуб - трижды Герой Советского союза, наиболее результативный летчик-истребитель в авиации союзников - сбил более 60 вражеских самолетов и ни разу не был сбит.

Примечательно, что в поздравлении с Днем Победы 9 мая Зеленский рассказывал, что многие жители УССР воевали на стороне США.