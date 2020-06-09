Летит на красный: появилось видео наезда фургона на пешеходов в Екатеринбурге

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
проблесковый маячок, полиция, ГИБДД (2018) | Фото:Накануне.RU

Летит на красный: появилось видео наезда фургона на пешеходов в Екатеринбурге

В Сети появилось видео с регистратора автомобиля, показывающее момент наезда фургона на пешеходов в Екатеринбурге.

Короткий ролик опубликовало издание "Лампа". На кадрах видно, как фургон, пытаясь уйти от столкновения на перекрестке, буквально сносит начинающих переходить дорогу людей.

При этом заметно, что красный автомобиль "летит" на запрещающий сигнал светофора.

Напомним, авария случилась в понедельник на перекрестке Малышева – Мамина-Сибиряка: столкнулись "Фиат Дукато" и "Хендай акцент". После этого одну из машин отбросило на пешеходов.

В результате пострадали три человека – две женщины и мужчина. Их доставили в больницу, позже одна из пострадавших скончалась.

Авария, Фиат, Хёндай, Екатеринбург(2020)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Авария, Фиат, Хёндай, Екатеринбург(2020)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Летит на красный: появилось видео наезда фургона на пешеходов в Екатеринбурге

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: фургон, пешеходы, наезд, видео, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.06.2020 19:50 Мск В Екатеринбурге столкнулись два автомобиля, одну из машин отбросило на пешеходов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети