Летит на красный: появилось видео наезда фургона на пешеходов в Екатеринбурге

В Сети появилось видео с регистратора автомобиля, показывающее момент наезда фургона на пешеходов в Екатеринбурге.

Короткий ролик опубликовало издание "Лампа". На кадрах видно, как фургон, пытаясь уйти от столкновения на перекрестке, буквально сносит начинающих переходить дорогу людей.

При этом заметно, что красный автомобиль "летит" на запрещающий сигнал светофора.

Напомним, авария случилась в понедельник на перекрестке Малышева – Мамина-Сибиряка: столкнулись "Фиат Дукато" и "Хендай акцент". После этого одну из машин отбросило на пешеходов.

В результате пострадали три человека – две женщины и мужчина. Их доставили в больницу, позже одна из пострадавших скончалась.