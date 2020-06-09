Писатель Дмитрий Лекух – про ДТП с Ефремовым: "К этому все и шло"

Контркультурный писатель Дмитрий Лекух прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова, в котором погиб человек. Он считает, что, учитывая привычки актера, это рано или поздно должно было случиться.

В беседе с Накануне.RU Дмитрий Лекух напомнил, что деградация Ефремова продолжалась уже не первый год, и что актер "жрет как не в себя", известно было давно. Более того такое могло случиться и раньше, ведь его не лишали прав, несмотря на дорожные инциденты. Причиной тому служит, по мнению Лекуха, даже не столько "элитарность" виновника ДТП, сколько, возможно, откуп от правосудия.

"Увы, есть понятие безнаказанности – это связано не с актером Михаилом Ефремовым, и даже не с элитной актерской тусовочкой, это связано с определенными столичными кругами. Там прозвучала фраза "у меня денег до чего-то…" – это, к сожалению, все взаимосвязано", – подчеркнул собеседник.

Он считает, что все, кто сейчас говорят, будто потеряли "великого" актера Ефремова – потеряли его не сейчас, а довольно давно:

"Вчера был не актер Ефремов, вчера было как будто уже пьяное животное, убившее человека на одной из магистралей Москвы".

Дмитрий Лекух также отметил аргументы тех, кто начинает защищать пьяного актера, говоря, что виноваты власти, которые не поставили ограждения:

"Вдумайтесь в цинизм – московские власти виноваты, которые не поставили отбойник, потому что там куча народу пьяных на высокой скорости по ночам ездит. Может, просто пьяным ездить не стоит?"

В целом публицист надеется, что правосудие все-таки свершится, и "гражданин поэт" хотя бы избавится в тюрьме от вредных привычек, а вместе с ним над происходящим и своим статусом задумается и остальная "элитная тусовочка".

"На чем это может сказаться – на нашем подобострастном отношении к этим элитам. Потому что здесь достаточно четко нужно понимать, что это не соль земли и не совесть нации, это пена, которая бывает в любой столице. И при этом хороший актер – не значит хороший человек. Здесь столкновение образа жизни этой элитки настолько входит в противоречие с образом жизни страны, что это приводит вот к таким трагическим последствиям на уровне эпизодов. Рано или поздно это может привести к трагическим последствиям уже на уровне системы. Вот об этом и элитке задуматься бы явно стоило", – сказал Дмитрий Лекух в беседе с Накануне.RU.