Стебунов: Ефремов готов к реальному сроку

Актер Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП, он хочет, чтобы при расследовании все было "по закону". Об этом сообщил его коллега Иван Стебунов.

Артист рассказал, что Ефремов после аварии находился в состоянии шока. "Он сидит, прислонил голову к окну: "Ваня, все. Это конец", - сказал Стебунов "Комсомольской правде".

По его словам, Ефремова "никто отмазывать не собирается, он ответит за все, что натворил".

"Конечно, уже подключилось много народу, ему ищут адвоката. Но он готов к реальному сроку", - заявил Стебунов.

Ранее СМИ сообщили, что актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, на первом допросе не смог пояснить, откуда ехал на автомобиле.

8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль.

В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

Уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии. Сообщалось, что Ефремова после допроса отпустили по подписку о невыезде.