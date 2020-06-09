14 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Без карантина от коронавируса в Европе умерли бы 3 млн человек?

Жесткий карантин, введенный в странах Европы из-за корнавируса, сохранил жизни более 3 млн человек. К такому выводу пришли в Имперском колледже Лондона.
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Там смоделировали развитие ситуации без карантина в Австрии, Швейцарии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Испании, Норвегии, Дании и Великобритании. Согласно расчетам, без карантина от коронавируса умерли бы 3,2 млн человек, в том числе в Италии и Франции - более 600 тыс., пишет "Европейская правда". В реальности в этих странах из-за коронавируса умерли 130 тыс. человек.

Также в колледже считают, что коронавирус вскоре начнет снова распространяться, так как страны ослабляют и снимают ограничения, в то время как заразились лишь около 4% их населения.

Можно заметить, что в расчетах колледжа не фигурирует Швеция, которая не вводила карантин, но где число умерших менее 5 тыс. из 10 млн населения. В расчете на 100 тыс. населения (46) это меньше, чем в Великобритании (61), Испании (58) и Италии (56), хотя страна по этому показателю находится на 7-м месте в мире.

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Без карантина от коронавируса в Европе умерли бы 3 млн человек?

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Теги: коронавирус, карантин, Европа



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