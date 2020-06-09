Трех подростков в Красноярском крае задержали за изготовление бомб

В Красноярском крае троих 14-летних подростков задержали за изготовление бомб.

Они подозреваются в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, несовершеннолетние являются сторонниками анархистских взглядов. Они читали запрещенную литературу и смотрели фильмы по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. Навыки подростки отрабатывали в заброшенном доме, на пустырях и стройках.

В апреле 14-летнего подростка задержали за подготовку нападения на школу в Красноярске. По данным спецслужбы, у него изъяты обрез охотничьего ружья с патронами и самодельные взрывные устройства. Также были обнаружены средства связи и личные дневники, где подросток писал о своих планах совершить атаку. Как сообщили в ФСБ, ему пришлось перенести дату теракта из-за перехода школ на дистанционное обучение.