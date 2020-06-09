"Не берут из-за эпидемии". Мэра Екатеринбурга просят закрепить лучших врачей за девочкой, серьезно пострадавшей в ДТП

Девочка, пострадавшая в жутком смертельном ДТП на улице Стачек в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, продолжает находиться в очень тяжелом состоянии в больнице. Как сообщила мать девочки Татьяна в письме депутату Алексею Вихареву, ребенок нуждается в хороших специалистах для реабилитации. Пострадавшей нужен нейрохирург.

"Врачи говорят, что она никогда не будет сидеть, ходить и говорить. Она просто лежит и смотрит. Врачи поставили крест на моем ребенке. Говорят, что это очень сильные повреждения. Надо начинать реабилитацию, но из-за коронавируса нас никто не берет и не могут взять", - пишет отчаявшаяся мама девочки.

Как рассказал депутат корреспонденту Накануне.RU, он отправил соответствующее письмо мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. Текст письма есть в распоряжении редакции.

"В связи с тем, что у меня как депутата думы нет полномочий обратиться в какие-либо медицинские учреждения, а тем более к конкретным специалистам, обращаюсь к вам и надеюсь на помощь", - пишет народный избранник.

Напомним, что жуткое ДТП с одним погибшим случилось в декабре 2019 года. До сих пор уголовное дело по этому факту не заведено.