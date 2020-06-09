Forbes: Россия может победить НАТО в Прибалтике быстрее, чем за 60 часов

Американский журнал Forbes опубликовал статью о том, что Россия может победить НАТО в Прибалтике быстрее, чем за 60 часов. Правда, не столько из-за растущей военной мощи России, сколько из-за ошибочного, по мнению автора, решения президента США Дональда Трампа сократить четверть американских войск в Германии.

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В статье говорится, что это решение ослабляет НАТО на восточном фланге, особенно в Прибалтике, где они ждут "вторжения России". А командование США решением Трампа "ошеломлено".

Калифорнийский аналитический центр "Корпорация РЭНД" считает, что НАТО не сможет отразить "вторжение России" в силу недостаточности ресурсов, поскольку Россия держит в пределах досягаемости прибалтийских стран 25 батальонов примерно с 760 танками, а НАТО - 15 батальонов примерно со 130 танками.

В 2016 году центр смоделировал "российское вторжение" и получил результат, что российская армия быстро подавит легко вооруженные силы НАТО, а альянс не успеет вовремя прислать подкрепление, причем запоздают именно те виды бронетанковых сил, которые нужны, чтобы вступить в равный бой с российскими аналогами. Несмотря на преимущество НАТО в воздухе, российская армия максимум через 60 часов дойдет до Риги и Таллина.

Вывод центра таков: необходимо существенно нарастить силы НАТО в регионе. Однако противоположное решение Трампа только облегчает России возвращение Прибалтики, на что понадобится еще меньше времени, пишет Forbes.

То, что Россия держит большие силы у западных границы именно для защиты от нападения НАТО, в статье не упоминается.

Интересно, что, согласно опросу Pew Research Center, в странах НАТО половина их жителей не хотят защищать союзника по альянсу в случае нападения на него и верят лишь в защиту США.