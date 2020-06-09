В Госдуме отключилось электронное голосование – пришлось выражаться "по старинке"

На пленарном заседании Госдумы во вторник, 9 июня, в зале заседаний отключилась электроника, позволяющая депутатам голосовать. Перезагрузка системы потребовала порядка 20 минут, поэтому спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил "вернуться к старому, проверенному, безупречному голосованию без использования наших новых систем".

Интересно, что отключились и микрофоны депутатов на их местах, рабочими остались только микрофон спикера и трибуны. "Придется нам и здесь использовать старое, наработанное веками ведение дискуссий", - пошутил Володин.

"Хотя вам, коллеги, отключай – не отключай – все равно работает", - заключил спикер в ответ на громкие реплики из зала.