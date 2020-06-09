"Нельзя допустить всплесков": свердловский вице-губернатор призвал усилить масочный режим и другие меры профилактики

Власти Свердловской области объяснили, почему было решено частично снять ограничительные меры в регионе. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге рассказал вице-губернатор Павел Креков.

Напомним, в понедельник губернатор Евгений Куйвашев немного ослабил ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. В частности, он разрешил работу магазинам с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров.

Как рассказал Павел Креков, это означает, что Свердловская область вышла на первый этап снятия ограничений.

"От главного санитарного врача области поступило предложение о возможности снятия ограничений. Совместно был отработан указ губернатора, и вчера он вступил в действие. Но это не отменяет, а напротив, требует усиления профилактических мер: масочного режима, социального дистанцирования и санитарной обработки помещений", - заявил вице-губернатор.

По его словам, в период не менее пяти дней регион соответствовал нужному показателю по индексу распространения заболеваемости – он был ниже единицы, а также по количеству проведенных тестов. В минувшие выходные область смогла выйти и на нужный показатель по количеству свободных коек.

"Для дальнейшего движения вперед нам необходимо всем вместе держать достигнутую планку. Нельзя допустить всплесков", - добавил Павел Креков.

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 242 новых случая COVID-19. Также умерли трое заболевших коронавирусом пациентов.