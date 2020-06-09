14 Сентября 2020
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Общество В России
почта посылки из китая (2016) | Фото: Накануне.ru

Посылки из интернет-магазинов застряли на таможне из-за новых правил ФТС

Логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за рубежа, пишет РБК.

Клиенты заявляют, что посылки из зарубежный интернет-магазинов стали доставляться им дольше, чем ранее. Некоторые не могут получить заказы с 18 мая.

По данным Ассоциации экспресс-перевозчиков (АСЭП), к концу мая на таможне застряли тысячи отправлений. Большинство из них уже отправлены.

Как пояснили в самих компаниях, таможня дольше обычного обрабатывает международные посылки из-за вступления в силу новых таможенных правил. Теперь декларация должна содержать информацию о товарах не более чем из 100 посылок вместо 500.

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Посылки из интернет-магазинов застряли на таможне из-за новых правил ФТС

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Теги: посылки, таможня, фтс



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