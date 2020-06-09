14 Сентября 2020
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Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске ищут концессионера для реконструкции парка Победы

Администрация Нижневартовска планирует через открытый конкурс заключить концессионное соглашение на реконструкцию городского парка Победы. Информация о проведении конкурса будет размещена до 15 июня на портале госзакупок, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Участки для реализации проекта предоставляются инвестору в аренду без проведения торгов. Ориентировочный объём инвестиций – 414 млн руб. Площадь территории – 6,3 Га. Участок обеспечен существующими сетями водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

По вопросам реализации проекта инвесторы и заинтересованные лица могут обращаться в управление инвестиций департамента строительства администрации города: (3466) 42-20-79, 42-20-19 или по электронной почте: invest@n-vartovsk.ru.

Напомним, в городе продолжается создание скверов Космонавтов и Спортивной славы. Кроме того, на создание сквера к юбилею Самотлорского месторождения выделено 25 млн руб.

На территории, где в этом году должен появиться сквер Героев Самотлора, идут подготовительные работы. Подрядчиком является местная компания "МКАИР". Сквер станет одной из главных достопримечательностей города. Благоустроить территорию ранее предлагали жители ближайших микрорайонов.

"Здесь очень много зеленых насаждений. Необходимо максимально сохранить "здоровые" и вовремя убрать засохшие деревья. Для этого подключатся экологи и сотрудники управления лесопаркового хозяйства", - сказал ранее заместитель главы города Николай Лукаш.

Новый сквер, открытие которого приурочено к 55-летнему юбилею Самотлорского месторождения, будет расположен вблизи площади Нефтяников. Его территория займёт свыше 5 тыс. кв. м. В нём установят памятную звезду, которую губернатор Югры Наталья Комарова в прошлом году вручила Самотлору за вклад в развитие региона.

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В Нижневартовске ищут концессионера для реконструкции парка Победы

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Теги: парк Победы, Нижневартовск, концессионное стглашение



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