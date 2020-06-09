14 Сентября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
кукла (2016) | Фото:Накануне.RU

Найдена, жива. В Прикамье нашли пропавшую двухлетнюю девочку

Пропавшая в поселке Лемзер Усольского района двухлетняя девочка найдена. Ребенок жив, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

Обстоятельства, при которых был найден ребенок, а также информация о ее самочувствии пока не раскрываются. Напомним, девочка пропала вечером, 8 июня. Она играла одна во дворе частного дома, который находится недалеко от леса. Обнаружив, что их дочь пропала, родители немедленно обратились в полицию.

В общей сложности на поиски пропавшей было направлено 310 человек и 33 единицы техники.

Напомним, ранее в Прикамье пропал 10-летний мальчик. После прогулки с друзьями 3 июня он решил вернуться домой на велосипеде через лес и заблудился. Найти ребенка удалось 6 июня, он госпитализирован.

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Найдена, жива. В Прикамье нашли пропавшую двухлетнюю девочку

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Теги: ребенок, поиски, пропажа



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Ранее 09.06.2020 08:38 Мск В Прикамье вновь потерялся ребенок: на этот раз двухлетняя девочка

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