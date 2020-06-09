Депутаты Мосгордумы вынесут вотум недоверия спикеру Шапошникову

Депутатская группа из девяти человек (представители КПРФ, "Справедливой России" и "Яблока") инициируют выражение недоверия спикеру Мосгордумы Алексею Шапошникову. Об этом говорится в совместном заявлении парламентариев. Они назвали происходящее в городской думе кризисом. Ближайшее заседание МГД должно состояться в среду, 10 июня, в дистанционном формате.

"Полагаем, что депутаты в Мосгордуме должны вести конструктивный диалог и приходить к компромиссным решениям в интересах своих избирателей, - написал от имени недовольных депутат Михаил Тимонов в Telegram-канале. - Считаем также, что Мосгордума должна быть не придатком исполнительной власти для законодательного оформления ее решений, а равноправным партером мэрии, совместно обеспечивать поддержку москвичей и защиту их прав, определять подходы к формированию экстренного бюджета".

Парламентарии полагают, что нынешний председатель (представляет "Единую Россию") "не способен выстроить конструктивную работу в думе и взаимодействие с мэрией", а его поведение "в ходе коронавирусного кризиса вызывает большие вопросы и недовольство".

"А его неготовность предоставить на ознакомление общественности документы и подробные объяснения об обстоятельствах получения почти двухмиллиардного дохода - усиливает подозрения. Все это заставляет нас предложить думе сменить председателя", - говорится в заявлении.

Вотум недоверия готовы вынести, помимо Тимонова, Дарья Беседина, Екатерина Енгалычева, Дмитрий Локтев, Виктор Максимов, Сергей Савостьянов, Евгений Ступин, Олег Шереметьев, Елена Янчук.

Напомним, на прошлой неделе Шапошников оказался в центре скандала, связанного с его декларацией о доходах. Спикер за минувший год успел стать миллиардером, его объяснения о происхождении денег вызывали немало вопросов. При этом он счел приемлемым для своей репутации не снимать с себя полномочия спикера на время проверки его декларации специальной комиссией.