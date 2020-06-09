В Свердловской области достаточно коек для приема пациентов с COVID-19

Власти Свердловской области заявили, что в регионе достаточно коек для приема пациентов с COVID-19. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге рассказал вице-губернатор Павел Креков.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге осталось только 5% свободных коек для приема пациентов с коронавирусом. В региональном оперштабе подтверждали эту информацию, но отмечали, что ситуация постоянно меняется.

Как рассказал Павел Креков, считать нужно не только места в медучреждениях Екатеринбурга, но и по всей области. По его словам, они входят в так называемый медицинский кластер.

"На сегодняшний день свободных коек достаточно, чтобы принимать не только тех, кто заболел, но и чтобы был необходимый резерв. Сейчас мы выписываем больше пациентов, чем принимаем. Поэтому никаких "5-6% свободных коек" нет – считать нужно и областные учреждения. Мы находимся в том коэффициенте, который позволяет нам уверенно смотреть в будущее", - отметил Павел Креков.

Напомним, также сегодня ситуацию с коечным запасом для больных COVID-19 прокомментировал глава Екатеринбурга Александр Высокинский. По его словам, этот запас более чем серьезный.