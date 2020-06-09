СМИ: Ефремов на допросе скорее мычал, чем говорил

Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, на первом допросе не смог пояснить, откуда ехал на автомобиле.

По данным Пятого канала, следователь на протяжении ночи безуспешно пытался взять показания у артиста. Но тот не мог ничего вспомнить: Ефремов выражал мысли с трудом, "скорее мычал, чем говорил".

В итоге было принято решение отпустить актера под подписку о невыезде, чтобы тот мог проспаться.

Адвокат Ефремова заявил РИА Новости, что сегодня допрос не состоялся "по техническим причинам". При этом актер сразу признался, что за рулем находился он сам и признал вину.

8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль.

В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

Уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии. Сообщалось, что Ефремова после допроса отпустили по подписку о невыезде. Но в момент принятия решения пострадавший был еще жив. После того, как водитель фургона скончался, следователь может вынести ходатайство об аресте.