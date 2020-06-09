14 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Мост через Пур (2018) | Фото: www.zsyanao.ru

Ямальцы сформировали шорт-лист возможных названий моста через реку Пур

Ямальцы в Instagram губернатора проголосовали за название возводимого моста через реку Пур, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В течение недели вы предложили много отличных вариантов названия для нашего нового моста через реку Пур. Вот как выглядит десятка лидеров, которые получили больше всего лайков: Пуровский, Няхар, Заполярный, Мечты, Северный, Уренгойский, Мангазейский, Надежда Уренгоя, Победы, Ямальская стрела", - написал губернатор Дмитрий Артюхов в своём Instagram.

Последнее слово – за жителями Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов.

"Именно они больше всего ждут открытия моста. С 11 июня они смогут проголосовать за название на портале "Живём на Севере". Строители же завершили один из самых важных этапов – надвижку пролётного строения. До конца июня соединят правый и левый берега реки. Движение по мосту запустим уже в этом году", - подытожил Артюхов.

Мост через Пур(2018)|Фото: www.zsyanao.ru

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Ямальцы сформировали шорт-лист возможных названий моста через реку Пур

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Теги: мост, Пур, название



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